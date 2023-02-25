Gönül Dağı 86. bölüm canlı izle 📺 25 Şubat 2023 Gönül Dağı 86. yeni son bölüm kesintisiz, TEK PARÇA, FULL HD, 4K Youtube, TRT1 canlı izle...

GÖNÜL DAĞI 85 BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler. Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir. Taner'in tepkisi ne olacaktır?