Gönül Dağı 86. bölüm canlı izle 📺 25 Şubat 2023 Gönül Dağı 86. yeni son bölüm kesintisiz, TEK PARÇA, FULL HD, 4K Youtube, TRT1 canlı izle...

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden dolayı 2 haftadır yeni bölümü yayınlanmayan Gönül Dağı dizisi 25 Şubat Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak.
GÖNÜL DAĞI 85 BÖLÜMDE NELER OLDU?
Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler. Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir. Taner'in tepkisi ne olacaktır?
Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller. Ramazan, Taner'in nikahına yetişebilecek midir?