Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Beklenen tarih verildi! Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman?

Eğer herhangi bir yarışmacı yemekte malzemesini eksik kullanırsa -2 ceza puanı alır. Eğer gelinler eşit puan alırlarsa eşit puan alan gelinler kuraya girer. Kurada kayınvalide topun birini kaldırıp sunucuya verir. Topun içinde hangi gelinin adı çıkarsa çeyrek ona verilir.