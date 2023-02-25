Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Beklenen tarih verildi! Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman?

Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümleri merak konusu oldu. Kanal D'nin severek takip edilen yarışma programı hafta içi her gün izleyici ile buluşuyordu.
GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gelinim Mutfakta'nın yeni bölüm tarihi hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Fakat yarışmanın 27 Şubat Pazartesi itibariyle ekrana geri döneceği iddia edildi.
GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA
Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayımlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanmaktadır.