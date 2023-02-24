Ateş Kuşları 5. bölüm CANLI İZLE || Ateş Kuşları 5. bölüm kesintisiz, donmadan, FULL HD, 4k, TEK PARÇA, ATV canlı yayın izle...

Gülayşe, Çatal'dan çaldığı paralarla tüm çocuklara yardım etmekte kararlıdır. Gülayşe'nin bu inadını gören Ali öyle bir çözüm bulur ki Gülayşe'nin hayallerini de yakar. Ama artık çok geçtir. Çatal parasını bulmak için Köksüzler'in peşine düşer. Ateş Kuşları'na her zamankinden daha yakındır.