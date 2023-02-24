Ateş Kuşları 5. bölüm CANLI İZLE || Ateş Kuşları 5. bölüm kesintisiz, donmadan, FULL HD, 4k, TEK PARÇA, ATV canlı yayın izle...

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 5. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 24 Şubat Cuma günü yayınlanacak 5. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 5. bölüm bilgileri...
ATEŞ KUŞLARI 5. BÖLÜM CANLI İZLE
ATEŞ KUŞLARI 5. BÖLÜM KONUSU
Ateş Kuşları'nda Çatal, Köksüzler'in peşine düşerken Gülayşe de Barbaros için ağabeyi Ali'yi karşısına alıyor. Zıpkın ise Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için Köksüzler yeminini bozmaya niyetlidir.
Gülayşe, Çatal'dan çaldığı paralarla tüm çocuklara yardım etmekte kararlıdır. Gülayşe'nin bu inadını gören Ali öyle bir çözüm bulur ki Gülayşe'nin hayallerini de yakar. Ama artık çok geçtir. Çatal parasını bulmak için Köksüzler'in peşine düşer. Ateş Kuşları'na her zamankinden daha yakındır.
ZIPKIN, NİZAM'A TÜM GERÇEKLERİ ANLATACAK MI?
Zıpkın, Ali'den gizli Mercan'la girdiği köşk sarmalında Köksüzler yeminini bozmaya hazırdır. Yeter ki Gülayşe babasına kavuşsun! Yoksa Zıpkın, Ali'yi yakıp Nizam'a tüm gerçekleri anlatacak mıdır?