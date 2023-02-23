Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölüm tarihi ve saati gündeme geldi. Bilindiği üzere deprem felaketi nedeniyle tüm dizi ve programlara ara verildi ve kanallar ortak yayınla son dakika gelişmeleri vatandaşlara aktardı. Bu nedenle Yemekteyiz programı da yayınlanmadı. Depremin üzerinden 2 haftanın gelmesiyle birlikte yeni bölüm tarihi netleşti mi merak konusu oldu. İşte detaylar...