Yalı Çapkını 21. bölüm 2. fragmanı geldi! İzleyenler aşk komasına girdi! Seyfer sahneleri çılgına çevirdi! "Seyran bu yalıya hanım olacak..."

Yalı Çapkını 21. bölüm 2 fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Yalı Çapkını 2. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu yer alıyor.
Yalı Çapkını 21. bölüm 2 fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Yalı Çapkını 2. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu yer alıyor.
Suna ve Abidin ilişkisi de hız kazanır. Fakat bu ikilinin bilmediği bir şey vardır. Korhan yalısında bazı şeyler asla gizli kalmaz.
YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yalı Çapkını dizisi 24 Şubat 2023 Cuma günü (yarın) ekranlarda yer alacak.