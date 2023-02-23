Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 23.02.2023 22:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.02.2023 22:25
    ABONE OL

    Yalı Çapkını 21. bölüm 2. fragmanı geldi! İzleyenler aşk komasına girdi! Seyfer sahneleri çılgına çevirdi! "Seyran bu yalıya hanım olacak..."

    Yalı Çapkını 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası televizyon dizileri yayına ara vermişti Bu nedenle Yalı Çapkını'nın ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. Yalı Çapkını 24 Şubat itibariyle yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin son bölümünde yaşananlardan izleycilerin sıkılması üzerine yeni bölümlerde Pelin karakterinin daha az gözükmesi hayranların oldukça ilgisini çekti. Yalı Çapkını 20. bölümde evinden resmen elinde sopayla eşinin metresini kovan Seyran büyük alkış toplamıştı. Bu nedenle dizinin 21. bölümü heycanla bekleniyor. İşte Yalı Çapkını 21. bölümde olacaklar...

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını 21. bölüm 2. fragmanı geldi!

    Yalı Çapkını 21. bölüm 2 fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Yalı Çapkını 2. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu yer alıyor.

    YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

    Seyran ve Halis Ağa'nın gerçekleşen konuşması sonrası Korhan'lar için hiç birşey eskisi gibi olmayacaktır.

    Dizinin yeni bölümünde; sesleri duyan Halis Ağa, Seyran'ı odasına çağırarak onunla konuşur. Seyran ise Pelin'le ilgili her şeyi Halis Ağa'ya anlatır.

        Seyran, Ferit'e tekrardan güvenmek istese de oldukça zorlanır. Ferit, hiç beklenmedik bir anda Seyran'a duygularını açacaktır.

        Suna ve Abidin ilişkisi de hız kazanır. Fakat bu ikilinin bilmediği bir şey vardır. Korhan yalısında bazı şeyler asla gizli kalmaz.

        Bu yaşananlar ile birlikte Pelin ve Seyran arasında geçen konuşma da fragmanda dikkat çeken sahneler arasında.
            Yıkılan binaların sorumluları hesap verecek
            Haberler Televizyon Yalı Çapkını 21. bölüm 2. fragmanı geldi! İzleyenler aşk komasına girdi! Seyfer sahneleri çılgına çevirdi! "Seyran bu yalıya hanım olacak..."
                SON DAKİKA