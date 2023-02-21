Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta var mı yok mu? Yemekteyiz başladı mı, ne zaman başlayacak? Yeni bölüm tarihi ve saati...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölüm tarihi ve saati gündeme geldi. Bilindiği üzere deprem felaketi nedeniyle tüm dizi ve programlara ara verildi ve kanallar ortak yayınla son dakika gelişmeleri vatandaşlara aktardı. Bu nedenle Yemekteyiz programı da yayınlanmadı. Depremin üzerinden 2 haftanın gelmesiyle birlikte yeni bölüm tarihi netleşti mi merak konusu oldu. İşte detaylar...
YEMEKTEYİZ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bugünkü (20 Şubat 2023) TV8 yayın akışında yer almıyor. Dizi ve programların deprem dolayısıyla bir hafta daha yayınlanmayacağı öngörülüyor.
Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
20 ŞUBAT 2023 TV 8 YAYIN AKIŞI!
07:00 Dizi
10:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa "Deprem Özel" / Canlı
12:00 Dizi