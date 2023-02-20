Yemekteyiz başladı mı, ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta var mı yok mu? Yeni bölüm tarihi ve saati...

Yemekteyiz başladı mı, ne zaman başlayacak merak ediliyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışma programı hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Peki Yemekteyiz başladı mı, ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta var mı yok mu?