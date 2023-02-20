Yemekteyiz başladı mı, ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta var mı yok mu? Yeni bölüm tarihi ve saati...

Yemekteyiz başladı mı, ne zaman başlayacak merak ediliyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışma programı hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Peki Yemekteyiz başladı mı, ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta var mı yok mu?
YEMEKTEYİZ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bugünkü (20 Şubat 2023) TV8 yayın akışında yer almıyor. Dizi ve programların deprem dolayısıyla bir hafta daha yayınlanmayacağı öngörülüyor.
Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
20 ŞUBAT 2023 TV 8 YAYIN AKIŞI!
07:00 Dizi
10:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa "Deprem Özel" / Canlı
12:00 Dizi