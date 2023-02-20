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    • Televizyon
    • 20.02.2023 14:18
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    • 20.02.2023 14:20
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    Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Gelinim Mutfakta bu hafta var mı, yok mu? 2023 Kanal D yayın akışı...

    Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programının bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Gelinim Mutfakta bu hafta var mı, yok mu? İşte 20-21-22-23-24 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı...

    Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dizi ve programların yayın tarihleri ertelendi. Son haftalarda Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kim Milyoner Olmak İster gibi dizi ve programlar yayınlanmıyor. Bu noktada Gelinim Mutfakta yarışmasının son durumu merak edildi. Peki Gelinim Mutfakta bu hafta var mı, yok mu?

    GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA YOK MU, BİTTİ Mİ, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde birçok vatandaşımız vefat etti. 6 Şubat 2023 itibariyle de bütün kanallar yayına ara verdi.

    Bu kapsamda Gelinim Mutfakta programı da 2 hafta boyunca yayınlanmadı. Gözler 3. haftaya çevirdi. Ancak henüz Gelinim Mutfakta yarışmasının başlama tarihi ile ilgili Kanal D'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

    20 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Asi

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:30 Hayat Şarkısı

    13:30 Arka Sokaklar

    16:15 Aşk ve Umut

    17:30 Hicran

    18:40 Kanal D Ana Haber

    20:00 Canım Oğlum(Yerli Sinema)

    22:00 Canım Oğlum (Yerli Sinema)
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    Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Gelinim Mutfakta bu hafta var mı, yok mu? 2023 Kanal D yayın akışı...
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