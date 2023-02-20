Flaş ayrılığın yaşanacağı Alparslan Büyük Selçuklu o tarihte başlayacak! Gözyaşları sel olup akacak

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihi ve kurgu türündeki dizi Alparslan: Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü yeni bölümüyle TRT 1'de izleyicisiyle buluşuyor. Ancak 6 Şubat itibariyle tüm diziler yayına deprem nedeniyle ara verdi. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin izleyicileri de yeni bölüm tarihini merak ediyor. Bu noktada sıkça internet arama motorlarında Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? sorusu araştırılıyor. İşte konuya ilişkin yeni gelişmeler...
O TARİHTE BAŞLIYOR!
Alparslan: Büyük Selçuklu dizinin yeni bölümünün bir sonraki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. 20 Şubat 2023 Pazartesi günkü TRT 1 yayın akışında dizinin yeni bölümü yer almıyor.
FLAŞ AYRILIK!
Öte yandan TRT'nin gözde projeleri arasında yer alan diziden bir oyuncunun ayrılacağı ortaya çıktı. Sevilen dizinin Grigor'u Serhat Tutumluer, 48. bölümde diziye veda edecek. Reyting rekorları kıran projenin 60. bölümde sezonu tamamlaması planlanıyor.