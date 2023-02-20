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    • Televizyon
    • 20.02.2023 14:37
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    • 20.02.2023 14:38
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    Flaş ayrılığın yaşanacağı Alparslan Büyük Selçuklu o tarihte başlayacak! Gözyaşları sel olup akacak

    TRT 1'in iddialı dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu hakkında iki büyük gelişme yaşandı. Deprem felaketi nedeniyle tüm diziler yayına ara vermişti. Bu diziler arasında yer alan Alparslan: Büyük Selçuklu son 2 haftadır ekrana gelmiyordu. Yeni bölümü merakla beklenirken flaş açıklama geldi. Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı, Öykü Gürman, Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür'ün yer aldığı fenomen dizinin hem yayın tarihi belli oldu hem de bir oyuncunun ayrılacağı duyuruldu. Peki Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Hangi oyuncu diziden ayrılacak? İşte detaylar...

    Flaş ayrılığın yaşanacağı Alparslan Büyük Selçuklu o tarihte başlayacak!

    Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihi ve kurgu türündeki dizi Alparslan: Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü yeni bölümüyle TRT 1'de izleyicisiyle buluşuyor. Ancak 6 Şubat itibariyle tüm diziler yayına deprem nedeniyle ara verdi. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin izleyicileri de yeni bölüm tarihini merak ediyor. Bu noktada sıkça internet arama motorlarında Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? sorusu araştırılıyor. İşte konuya ilişkin yeni gelişmeler...

    O TARİHTE BAŞLIYOR!

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizinin yeni bölümünün bir sonraki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. 20 Şubat 2023 Pazartesi günkü TRT 1 yayın akışında dizinin yeni bölümü yer almıyor.

    FLAŞ AYRILIK!

    Öte yandan TRT'nin gözde projeleri arasında yer alan diziden bir oyuncunun ayrılacağı ortaya çıktı. Sevilen dizinin Grigor'u Serhat Tutumluer, 48. bölümde diziye veda edecek. Reyting rekorları kıran projenin 60. bölümde sezonu tamamlaması planlanıyor.

        44. BÖLÜM ÖZETİ!

        Süleyman ile Flora arasında yapılacak evlilikle Selçuklu ve Ani arasında bir sulh sağlanacak ve ortak hareket edilecekti. Kutalmış'ın Surmari'ye yaptığı baskın ve Alexander'ı öldürmesiyle bu işbirliği tehlikeye girdi.

        Şimdi ne olacak, Grigor oğlunun ölümünün hesabını soracak mı, yoksa işbirliğine devam mı edecek? Kutalmış'ın aldığı Surmari, Alparslan'ın kılıç hakkıydı. Alparslan bu ilhaka razı gelecek mi, yoksa Kutalmış ile Alparslan arasında yeni bir mücadele mi başlayacak? Ani'ye Bizans imparatoru tarafından gönderilen Leon, Grigor'un hakimiyetinin önüne geçebilecek, imparatorun isteklerini tekfura yaptırabilecek mi?

        Leon'un gelişiyle Grigor'un Ani ve civar topraklardaki ağırlığı kaybolacak. Grigor buna karşı bir önlem aldı mı? Yınal'ın ölümü üzerine sakladığı hazinenin peşine hem Kutalmış hem Leon düşecek. Alparslan da böyle büyük bir hazinenin rakiplerinin eline geçmemesi için uğraşacak, fakat ummadığı bir ihanetle karşı karşıya gelecek.

        Grigor'un yanında yer alan Öke'nin bu hazine üzerindeki planları nedir? Başındaki Zeren belasına son veren Seferiye Alparslan ve kendi üzerine oynanan oyunlara karşı erinin yanında sarsılmaz bir dağ gibi durmaya devam edecek. Seferiye, Alparslan'a her daim desteğini sürdümeye devam ediyor.
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