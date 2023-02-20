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    • Televizyon
    • 21.02.2023 19:01
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    • 21.02.2023 19:01
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    ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE - 21 Şubat 2023 | "Depremzede bir aile İstanbul Çekmeköy'deki evimde kalabilir"

    ATV canlı yayın Esra Erol izle... "Ben gücümü sizlerden alacağım siz gücünüzü bizlerle paylaşacaksınız, hep birlikte iyileşeceğiz" diyen Esra Erol, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası yayın hayatına yeniden başladı. Esra Erol, hem binaları hem de psikolojileri ayakta tutmak için ne yapmak gerektiği konusunda önemli bilgiler vermek adına pogramı Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve Uzman Psikolog ile açtı. İşte 20 Şubat 2023 Pazartesi günü ATV canlı yayınında Esra Erol'da yaşananlar...

    ESRA EROL | SON BÖLÜM

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

    ATV SON BÖLÜM ESRA EROL İZLE - TIKLA

    "Ben gücümü sizlerden alacağım siz gücünüzü bizlerle paylaşacaksınız, hep birlikte iyileşeceğiz" diyen Esra Erol, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası yayın hayatına yeniden başladı.

    Esra Erol, hem binaları hem de psikolojileri ayakta tutmak için ne yapmak gerektiği konusunda önemli bilgiler vermek adına pogramı Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve Uzman Psikolog ile açtı.
        Muhalefetin kentsel dönüşüm ikiyüzlülüğü
        Haberler Televizyon ESRA EROL SON BÖLÜM - ATV İZLE - 21 Şubat 2023 | "Depremzede bir aile İstanbul Çekmeköy'deki evimde kalabilir"
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