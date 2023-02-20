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    • Televizyon
    • 20.02.2023 16:33
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    • 20.02.2023 16:56
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    ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV CANLI İZLE - 20 Şubat 2023 | Esra Erol: "Hep birlikte iyileşeceğiz"

    ATV canlı yayın Esra Erol izle... "Ben gücümü sizlerden alacağım siz gücünüzü bizlerle paylaşacaksınız, hep birlikte iyileşeceğiz" diyen Esra Erol, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası yayın hayatına yeniden başladı. Esra Erol, hem binaları hem de psikolojileri ayakta tutmak için ne yapmak gerektiği konusunda önemli bilgiler vermek adına pogramı Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve Uzman Psikolog ile açtı. İşte 20 Şubat 2023 Pazartesi günü ATV canlı yayınında Esra Erol'da yaşananlar...

    ESRA EROL | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da Atv canlı yayın izle... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

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    "Ben gücümü sizlerden alacağım siz gücünüzü bizlerle paylaşacaksınız, hep birlikte iyileşeceğiz" diyen Esra Erol, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrası yayın hayatına yeniden başladı.

    Esra Erol, hem binaları hem de psikolojileri ayakta tutmak için ne yapmak gerektiği konusunda önemli bilgiler vermek adına pogramı Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve Uzman Psikolog ile açtı.
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    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN - ATV CANLI İZLE - 20 Şubat 2023 | Esra Erol: "Hep birlikte iyileşeceğiz"
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