Bugün Esra Erol'da yeni bölüm var mı? Esra Erol ne zaman başlayacak? 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.4'lük depremlerin ardından televizyon kanalları afet bölgesinden yayınlar yapmaya devam ediyor. Deprem özel programları nedeniyle Esra Erol'da programının yeni haftada yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Esra Erol ne zaman başlayacak? Bugün Esra Erol'da yeni bölüm var mı? 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı!