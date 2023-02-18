Diziler ne zaman başlayacak? Kanallar ne zaman normale dönecek 2023? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Camdaki Kız, Kuruluş Osman...

KANALLAR NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK 2023?

Deprem dolayısıyla kanallar ortak haber yayınına geçti. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta 2 deprem meydana geldi. Toplam 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem nedeniyle dev kanallar günlerde son dakika sıcak gelişmeleri aktardı.

Bilgilendirici yayınlarla gelişmeleri aktaran kanallarda bu nedenle dizi, maç ve normal TV programları yayınlanmadı. Yayınların ne zaman değişeceği hakkında ise henüz bir açıklama bulunmuyor.