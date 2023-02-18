Bugün Esra Erol'da yeni bölüm var mı? Esra Erol ne zaman başlayacak? 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.4'lük depremlerin ardından televizyon kanalları afet bölgesinden yayınlar yapmaya devam ediyor. Deprem özel programları nedeniyle Esra Erol'da programının yeni haftada yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Esra Erol ne zaman başlayacak? Bugün Esra Erol'da yeni bölüm var mı? 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı!
13 ŞUBAT 2023 ESRA EROL'DA YAYINLANACAK MI?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle birçok televizyon kanalı Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'dan canlı yayın yapıyor. Değişen yayın akışı nedeniyle televizyon izleyicileri Esra Erol'da programının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.
Esra Erol'da programının ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi henüz yok.