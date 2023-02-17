TRT 1'in taze dizisiydi, Yürek Çıkmazı'nda flaş veda! Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldı! Meğer...

'Yürek Çıkmazı' dizisinin ekibinde flaş değişiklik! Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dizi her Salı izleyicisiyle buluşuyor. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle çekimlerine ara verilen diziden yeni haber var.
YÜREK ÇIKMAZI'NIN YÖNETMENİ DEĞİŞTİ!
TRT1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı'nın yönetmeni Serdar Gözelekli diziden ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi sektörünün sevilen isimlerinden Serdar Gözelekli, sağlık sorunlarından dolayı ekibe veda etti.
YENİ YÖNETMEN BELLİ OLDU
Gözelekli görevini meslektaşı Bahadır İnce'ye devretti. Dizi kadına şiddet başta olmak üzere aile ilişkileri konusuyla ilgili etkili bir dille ekrana taşıyor.
YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?
Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı.