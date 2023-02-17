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    • 17.02.2023 15:59
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    • 17.02.2023 16:09
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    TRT 1'in taze dizisiydi, Yürek Çıkmazı'nda flaş veda! Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldı! Meğer...

    TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı'nın ekibinde önemli bir değişiklik yaşandı. Dizi, yaşanan deprem felaketi nedeniyle çekimlere ara vermişti. Yeni bölümleri merakla beklenirken flaş açıklama geldi.

    TRT1’in taze dizisiydi, Yürek Çıkmazı’nda flaş veda!

    'Yürek Çıkmazı' dizisinin ekibinde flaş değişiklik! Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dizi her Salı izleyicisiyle buluşuyor. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle çekimlerine ara verilen diziden yeni haber var.

    YÜREK ÇIKMAZI'NIN YÖNETMENİ DEĞİŞTİ!

    TRT1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı'nın yönetmeni Serdar Gözelekli diziden ayrıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi sektörünün sevilen isimlerinden Serdar Gözelekli, sağlık sorunlarından dolayı ekibe veda etti.

    YENİ YÖNETMEN BELLİ OLDU

    Gözelekli görevini meslektaşı Bahadır İnce'ye devretti. Dizi kadına şiddet başta olmak üzere aile ilişkileri konusuyla ilgili etkili bir dille ekrana taşıyor.

    YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?

    Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı.

        Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

        YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

        Yürek Çıkmazı oyuncu kadrosu;

        Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Bihter Dinçel, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, İlayda Ildır, Erhan Alpay, Aydan Şener, Ertuğrul Postoğlu, Eylül Ersöz, Timur Ölkebaş, Rozet Hubeş, Alp Akar, Özlem Ulukan ve Güler Ökten
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        Haberler Televizyon TRT 1'in taze dizisiydi, Yürek Çıkmazı'nda flaş veda! Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldı! Meğer...
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