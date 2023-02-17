TRT 1'in taze dizisiydi, Yürek Çıkmazı'nda flaş veda! Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldı! Meğer...

YENİ YÖNETMEN BELLİ OLDU

Gözelekli görevini meslektaşı Bahadır İnce'ye devretti. Dizi kadına şiddet başta olmak üzere aile ilişkileri konusuyla ilgili etkili bir dille ekrana taşıyor.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı.