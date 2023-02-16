Diziler ne zaman başlayacak? Kanallar ne zaman normale dönecek 2023? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Camdaki Kız, Kuruluş Osman...

Kahramanmaraş merkezli depremden toplamda 10 ilimiz etkilendi. Yurt genelinde milli yas ilan edilirken, okullar kapatıldı, annelere idari izin verildi, yapımcılar dizi çekimlerine ara verdi. Peki Kanallar ne zaman normale dönecek 2023? Diziler ne zaman başlayacak? ATV, TRT1, Kanal D, Show, Star, TV8: Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Camdaki Kız, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Survivor...
KANALLAR NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK 2023?
Deprem dolayısıyla kanallar ortak haber yayınına geçti. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta 2 deprem meydana geldi. Toplam 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem nedeniyle dev kanallar günlerde son dakika sıcak gelişmeleri aktardı.
Bilgilendirici yayınlarla gelişmeleri aktaran kanallarda bu nedenle dizi, maç ve normal TV programları yayınlanmadı. Yayınların ne zaman değişeceği hakkında ise henüz bir açıklama bulunmuyor.
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizilerin önümüzdeki hafta da yayınlanmayacağı, bazı dizilerin ise 20 Şubat itibariyle ekranlara dönmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak resmi açıklamalar gelir gelmez haberimizde yer alacak.