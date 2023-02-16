Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından televizyon kanalları afet bölgesinden yayınlar yapıyor. Deprem özel programları nedeniyle Müge Anlı'nın yeni haftada yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? Yarın Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm var mı? 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı!
13 ŞUBAT 2023 MÜGE ANLI YAYINLANACAK MI?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle birçok televizyon kanalı Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'dan canlı yayın yapıyor. Değişen yayın akışı nedeniyle televizyon izleyicileri Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi henüz yok.