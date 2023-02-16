Yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Son haftalarda yayınlanmayan dizinin final yapıp yapmadığı araştırma konusu oldu. Peki Arka Sokaklar dizisi devam edecek mi, yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar kaçıncı bölümde final yapacak? 17. sezon...
ARKA SOKAKLAR DİZİSİ DEVAM EDECEK Mİ, BİTTİ Mİ, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verilmiş ancak bu ara daha sonra uzatılmıştı.
Son gelen bilgiye göre, dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin projeye veda etti. 17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin'in
"Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti." diye konuştuğu iddia edildi.
Ancak dizinin yeni bölümleri yayınlanacak mı yoksa final mi yapacak henüz bilinmiyor. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır.
Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir.
Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.