Arka Sokaklar dizisi devam edecek mi, yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar kaçıncı bölümde final yapacak? 17. sezon...

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ DEVAM EDECEK Mİ, BİTTİ Mİ, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verilmiş ancak bu ara daha sonra uzatılmıştı.

Son gelen bilgiye göre, dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin projeye veda etti. 17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin'in

"Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti." diye konuştuğu iddia edildi.

Ancak dizinin yeni bölümleri yayınlanacak mı yoksa final mi yapacak henüz bilinmiyor. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.