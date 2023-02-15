Yalı Çapkını 21. bölüm bu hafta var mı? 17 Şubat 2023 Cuma Yalı Çapkını yayınlanacak mı, fragman ne zaman gelecek? Star TV, Youtube...

Tüm Türkiye tek yürek olarak, yaralarını sarmak için elinden geleni yapıyor. Bu süre içerisinde spor müsabakaları ve diziler ara verdi. Peki, Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman yayınlanacak. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI 21. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yalı Çapkını 21. bölümün 24 Şubat 2023 günü yayınlanması bekleniyor.
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?
Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler.