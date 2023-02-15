Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da derinden hissedildi. 10 il için büyük seferberlik başladı. Türkiye Tek Yürek Kampanyası yardım gecesi ekranda yer aldı.
TOPLAM BAĞIŞ
7 MİLYAR 432 MİLYON TL TOPLANDI
TÜRKİYE TEK YÜREK BAĞIŞ KAMPANYASI ORTAK YAYIN KİM NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?
Zirve Holding ve Turkuvaz Medya Grubu 700 milyon TL bağışladı.
Türk Telekom 2 milyar TL bağışta bulundu.
Müge Anlı Borsa İstanbul tarafından 2 milyar destek yapıldığını açıkladı.
Cengiz Holding tarafından 3 milyar TL bağışlandı.