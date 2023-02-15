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    • Televizyon
    • 15.02.2023 20:36
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    • 15.02.2023 20:50
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    TÜRKİYE TEK YÜREK kampanyası ORTAK YAYINI kim ne kadar bağış yaptı? MİLYAR MİLYAR bağış yağıyor! Tek Yürek Türkiye TOPLAM NE KADAR bağış yapıldı?

    Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış miktarı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yıkıcı etkisi 10 ilde hissedildi. Ardından yurtiçinden ve yurtdışından yardımlar akın akın gelmeye başladı. 15 Şubat akşamı ise Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayını televizyon kanallarına yansıdı. Türkiye Tek Yürek kampanyası deprem yardım gecesi hakkında meraklı arayış başladı. Peki, Türkiye Tek Yürek kampanyası kim ne kadar bağış yaptı? Türkiye Tek Yürek toplam bağış miktarı ne akdar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Türkiye Tek Yürek kim ne kadar bağış yaptı?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da derinden hissedildi. 10 il için büyük seferberlik başladı. Türkiye Tek Yürek Kampanyası yardım gecesi ekranda yer aldı.

    TOPLAM BAĞIŞ

    7 MİLYAR 432 MİLYON TL TOPLANDI

    TÜRKİYE TEK YÜREK BAĞIŞ KAMPANYASI ORTAK YAYIN KİM NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

    Zirve Holding ve Turkuvaz Medya Grubu 700 milyon TL bağışladı.

    Türk Telekom 2 milyar TL bağışta bulundu.

    Müge Anlı Borsa İstanbul tarafından 2 milyar destek yapıldığını açıkladı.

    Cengiz Holding tarafından 3 milyar TL bağışlandı.

        Başkan Erdoğan ise Kabine Toplantısında "135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. Bu yükün altından kalkacağız " dedi.

        Nihat Hatipoğlu 200 bin TL bağışladı.

        Türkiye Sigorta 2 milyar TL bağışta bulundu.

        Rtük Başkanı Ebubekir Şahin 200 bin TL bağışladı.

        Ahlatçı Holding100 milyon TL

        Zorlu Holding 30 milyon TL

        Bilkent Okulları 1 milyon TL

        Hak İş 10 milyon TL
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        Haberler Televizyon TÜRKİYE TEK YÜREK kampanyası ORTAK YAYINI kim ne kadar bağış yaptı? MİLYAR MİLYAR bağış yağıyor! Tek Yürek Türkiye TOPLAM NE KADAR bağış yapıldı?
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