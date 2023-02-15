Başkan Erdoğan ise Kabine Toplantısında "135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. Bu yükün altından kalkacağız " dedi.

TÜRKİYE TEK YÜREK kampanyası ORTAK YAYINI kim ne kadar bağış yaptı? MİLYAR MİLYAR bağış yağıyor! Tek Yürek Türkiye TOPLAM NE KADAR bağış yapıldı?