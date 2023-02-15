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    • Televizyon
    • 15.02.2023 08:30
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    • 15.02.2023 08:30
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    Bugün, yarın Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm var mı? Müge Anlı ne zaman başlayacak? 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı

    13 Şubat ATV yayın akışı hakkında aramalar hız kazandı. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan depremin ardından kanallar deprem bölgelerinden yayınlar yapıyor. Yeni haftada Müge Anlı'nın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? Yarın ve bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm var mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Müge Anlı ne zaman başlayacak?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından televizyon kanalları afet bölgesinden yayınlar yapıyor. Deprem özel programları nedeniyle Müge Anlı'nın yeni haftada yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? Yarın Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm var mı? 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı!

    13 ŞUBAT 2023 MÜGE ANLI YAYINLANACAK MI?
    Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle birçok televizyon kanalı Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'dan canlı yayın yapıyor. Değişen yayın akışı nedeniyle televizyon izleyicileri Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi henüz yok.

        12 ŞUBAT PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

        ATV, 13 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak programlarını henüz açıklamadı. 12 Şubat Pazar yayın akışı ise şu şekilde:

        00:00 Deprem Özel
        03:00 Deprem Özel
        05:00 Deprem Özel
        07:30 atv'de Hafta Sonu


        09:00 Deprem Özel
        11:00 Deprem Özel
        15:00 Deprem Özel
        19:00 ATV Ana Haber
        21:00 Deprem Özel
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        Haberler Televizyon Bugün, yarın Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm var mı? Müge Anlı ne zaman başlayacak? 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı
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