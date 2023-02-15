Bugün, yarın Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm var mı? Müge Anlı ne zaman başlayacak? 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı

13 ŞUBAT 2023 MÜGE ANLI YAYINLANACAK MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle birçok televizyon kanalı Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'dan canlı yayın yapıyor. Değişen yayın akışı nedeniyle televizyon izleyicileri Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.