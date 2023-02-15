Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 15.02.2023 08:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2023 08:30
    ABONE OL

    Esra Erol ne zaman başlayacak? 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı! Bugün Esra Erol'da yeni bölüm var mı?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.4'lük depremlerin ardından televizyon kanalları afet bölgesinden yayınlar yapmaya devam ediyor. Deprem özel programları nedeniyle Esra Erol'da programının yeni haftada yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Esra Erol ne zaman başlayacak? Bugün Esra Erol'da yeni bölüm var mı? 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı!

    takvim.com.tr
    Esra Erol ne zaman başlayacak?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.4'lük depremlerin ardından televizyon kanalları afet bölgesinden yayınlar yapmaya devam ediyor. Deprem özel programları nedeniyle Esra Erol'da programının yeni haftada yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Esra Erol ne zaman başlayacak? Bugün Esra Erol'da yeni bölüm var mı? 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı!

    13 ŞUBAT 2023 ESRA EROL'DA YAYINLANACAK MI?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle birçok televizyon kanalı Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'dan canlı yayın yapıyor. Değişen yayın akışı nedeniyle televizyon izleyicileri Esra Erol'da programının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

    Esra Erol'da programının ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi henüz yok.

        12 ŞUBAT PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

        ATV, 13 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak programlarını henüz açıklamadı. 12 Şubat Pazar yayın akışı ise şu şekilde:

        00:00 Deprem Özel
        03:00 Deprem Özel
        05:00 Deprem Özel
        07:30 atv'de Hafta Sonu

        09:00 Deprem Özel
        11:00 Deprem Özel
        15:00 Deprem Özel
        19:00 ATV Ana Haber
        21:00 Deprem Özel
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Konut yapımı başlıyor!
        Haberler Televizyon Esra Erol ne zaman başlayacak? 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı! Bugün Esra Erol'da yeni bölüm var mı?
            SON DAKİKA