Bağış yapmadan telefonu kapattı! Tansu Çiller kimdir, nereli? Türkiye Tek Yürek yayınında gündem oldu! Eski Başbakan Tansu Çiller ne kadar bağışladı?

"Kiminle konuşuyorum şu an?" diyerek canlı yayına bağlanan Tansu Çiller'in uzun uzun konuştan sonra bağış yapmadan telefonu kapatması ise olay oldu.
BAĞIŞ YAPMAYI UNUTTU
Türkiye Tek Yürek bağış gecesinde canlı yayına bağlanan Tansu Çiller, konuşmasını yaptıktan sonra bağış miktarını açıklamadan telefon kapanmıştı.
Daha önce de Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacağını söyleyip sonrasında 'Vazgeçtim' diyen Tansu Çiller'in 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınında da bağış yapmadan telefonu kapatmasına ise tepkiler gecikmedi.
TANSU ÇİLLER SONRADAN DUYURDU
Eski Başbakan Cansu Çiller, depremzedeler için 1 milyon TL bağış yapacağını duyurdu.