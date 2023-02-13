Survivor bitti mi, devam edecek mi? Survivor 2023 yarışmacıları Türkiye'ye döndü mü? Depremden haberleri var mı? Yeni bölüm...

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremi konuşuyor. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yapım şirketleri de dizi, program çekimlerine ara verdi. Bu noktada Survivor hakkında da araştırmalar hızlandı. Peki Survivor bitti mi, devam edecek mi? Survivor 2023 yarışmacıları Türkiye'ye döndü mü? Depremden haberleri var mı? İşte detaylar...
SURVIVOR BITTI MI, DEVAM EDECEK MI?
Survivor, bu hafta yayınlanmayacak. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programının yeni bölümlerinin haftaya yayınlanmadı bekleniyor. Ancak ne zaman yeniden başlayacağı henüz netlik kazanmadı.
YARIŞMACILAR TÜRKİYE'YE DÖNDÜ MÜ?
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2023'te yarışmacıların Türkiye'ye dönüp dönmediği konusunda bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında Takvim.com.tr'den gelişmeleri takip edebilirsiniz.