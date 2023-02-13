Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 13.02.2023 19:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2023 19:12
    ABONE OL

    Survivor bitti mi, devam edecek mi? Survivor 2023 yarışmacıları Türkiye'ye döndü mü? Depremden haberleri var mı? Yeni bölüm...

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden dolayı TV yayın akışlarında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda diziler, programlar bu hafta yayınlanmadı. Survivor yarışmacılarının durumları merak konusu oldu. Peki Survivor bitti mi, devam edecek mi? Survivor 2023 yarışmacıları Türkiye'ye döndü mü? Depremden haberleri var mı? Yeni bölüm ne zaman? İşte yanıtları...

    SURVIVOR BITTI MI, DEVAM EDECEK MI?

    Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremi konuşuyor. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yapım şirketleri de dizi, program çekimlerine ara verdi. Bu noktada Survivor hakkında da araştırmalar hızlandı. Peki Survivor bitti mi, devam edecek mi? Survivor 2023 yarışmacıları Türkiye'ye döndü mü? Depremden haberleri var mı? İşte detaylar...

    SURVIVOR BITTI MI, DEVAM EDECEK MI?

    Survivor, bu hafta yayınlanmayacak. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programının yeni bölümlerinin haftaya yayınlanmadı bekleniyor. Ancak ne zaman yeniden başlayacağı henüz netlik kazanmadı.

    YARIŞMACILAR TÜRKİYE'YE DÖNDÜ MÜ?

    Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2023'te yarışmacıların Türkiye'ye dönüp dönmediği konusunda bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında Takvim.com.tr'den gelişmeleri takip edebilirsiniz.
        PKK iltisaklı YOL TV depremle kahkahalarla alay etti
        Haberler Televizyon Survivor bitti mi, devam edecek mi? Survivor 2023 yarışmacıları Türkiye'ye döndü mü? Depremden haberleri var mı? Yeni bölüm...
            SON DAKİKA