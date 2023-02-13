Survivor bitti mi, devam edecek mi? Survivor 2023 yarışmacıları Türkiye'ye döndü mü? Depremden haberleri var mı? Yeni bölüm...

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremi konuşuyor. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yapım şirketleri de dizi, program çekimlerine ara verdi. Bu noktada Survivor hakkında da araştırmalar hızlandı. Peki Survivor bitti mi, devam edecek mi? Survivor 2023 yarışmacıları Türkiye'ye döndü mü? Depremden haberleri var mı? İşte detaylar...