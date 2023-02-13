Müge Anlı bu hafta var mı, yok mu? ATV yayın akışı 2023! Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ATV 14-15-16-17 Şubat 2023 yayın akışı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçtiğimiz hafta deprem nedeniyle yayınlanmamıştı. Gözler bu haftaya çevrildi. Peki Müge Anlı bu hafta var mı, yok mu? ATV yayın akışı! Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak?
MÜGE ANLI BU HAFTA VAR MI, YOK MU?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 14 Şubat 2023 ATV yayın akışında yer almıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yerine Deprem Özel Ortak Yayını yer alıyor.
14 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın