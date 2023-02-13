Diziler bu hafta yok mu? Sipahi, Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Ömer, Survivor yeni bölüm ne zaman? YAYIN AKIŞI!

ATV, Show, Kanal D, Star, TRT 1, TV8 yayın akışı gündemde yer alıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili vurdu. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken dizi çekimleri de bu süreçte durdu. Peki diziler ne zaman başlayacak? Sipahi, Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan: Büyük Selçuklu, Ömer, Survivor yeni bölüm ne zaman?