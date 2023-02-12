Müge Anlı ne zaman başlayacak? Yarın Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm var mı? 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı

13 Şubat ATV yayın akışı hakkında aramalar hız kazandı. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan depremin ardından kanallar deprem bölgelerinden yayınlar yapıyor. Yeni haftada Müge Anlı'nın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? Yarın Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm var mı? İşte merak edilenler...