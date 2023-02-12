Müge Anlı ne zaman başlayacak? Yarın Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm var mı? 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı

13 Şubat ATV yayın akışı hakkında aramalar hız kazandı. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan depremin ardından kanallar deprem bölgelerinden yayınlar yapıyor. Yeni haftada Müge Anlı'nın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? Yarın Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm var mı? İşte merak edilenler...
13 ŞUBAT 2023 MÜGE ANLI YAYINLANACAK MI?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle birçok televizyon kanalı Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'dan canlı yayın yapıyor. Değişen yayın akışı nedeniyle televizyon izleyicileri Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi henüz yok.