Esra Erol ne zaman başlayacak? Yarın Esra Erol'da yeni bölüm var mı? 13 Şubat 2023 ATV yayın akışı!

13 ŞUBAT 2023 ESRA EROL'DA YAYINLANACAK MI?



Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle birçok televizyon kanalı Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'dan canlı yayın yapıyor. Değişen yayın akışı nedeniyle televizyon izleyicileri Esra Erol'da programının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.