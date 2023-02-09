Her Cuma Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi bu hafta var mı yok mu merakla araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin yeni böülm tarihi gündeme geldi. Dizinin sevenleri ''Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Yalı Çapkını bu hafta yok mu? '' sorularını internet arama motorlarında sorguluyor. İşte detaylar...