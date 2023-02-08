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    • Televizyon
    • 08.02.2023 16:44
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    • 08.02.2023 16:44
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    YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI, YOK MU? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21. bölüm tarihi ve fragmanı...

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası TV yayın akışında güncellemeler yapıldı. Bu noktada Yalı Çapkını izleyicileri 21. bölüm tarihini araştırmaya başladı. Peki Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 21. bölüm tarihi ve fragmanı hakkında bilgiler...

    YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

    Her Cuma Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi bu hafta var mı yok mu merakla araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin yeni böülm tarihi gündeme geldi. Dizinin sevenleri ''Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Yalı Çapkını bu hafta yok mu? '' sorularını internet arama motorlarında sorguluyor. İşte detaylar...

    YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

    Yalı Çapkını haftalık Star TV yayın akışında yer almıyor. Cuma günü saat 20:00'Da NTV - Star TV Ortak Yayını Star TV ekranlarında olacak.

    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Yalı Çapkını dizisinin 21. bölümü için henüz net bir tarih bulunmuyor. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu taktirde haberimizde yer verilecektir.

        YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

        Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

        YALI ÇAPKINI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

        Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanma.

        Dizide bazı karakterler Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse" adlı kitabı ile bağdaştırılırken yapımdan buna dair net bir açıklama bulunmuyor.

        YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

        Gaziantepli Korhan Ailesi'nin başından geçenleri anlatan Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda;

        Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.
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        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI, YOK MU? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21. bölüm tarihi ve fragmanı...
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