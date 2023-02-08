Müge Anlı bugün var mı, yok mu, neden yok? 8 Şubat 2023 ATV yayın akışı! Müge Anlı ne zaman başlayacak? ATV canlı, son bölüm izle!

Müge Anlı bugün var mı, yok mu, neden yok merak ediliyor. 8 Şubat 2023 ATV yayın akışı bu noktada sıklıkla araştırılmaya başlandı. Hafta içi her sabah ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını bugün ekranda göremeyenler nedenini öğrenmek için internet arama motoruna yöneldi. İşte detaylar...
8 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 atv - a Haber Deprem Özel
13.00 atv Gün Ortası
14.00 atv - a Haber Deprem Özel
19.00 atv Ana Haber
20.00 atv Deprem Özel
21.00 atv - a Haber Deprem Özel