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    • Televizyon
    • 08.02.2023 08:03
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    • 08.02.2023 08:03
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    2023 Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos FRAGMANI yayınlandı mı? KONUSU VE OYUNCULARI...

    Türk dizilerinin en efsaneleri arasında yer alan Kurtlar Vadisi yeniden yayınlanıyor. Final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala bir çok kişinin dilinden düşürmediği dizi flaş oyuncu kadrosu ve heyecanlı hikayesiyle tekrar izleyici karşısına çıkacak. Peki Kurtlar Vadisi Kaos FRAGMANI yayınlandı mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, nerede yayınlanacak? KONUSU VE OYUNCULARI...

    Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı?

    Kurtlar Vadisi hayran kitlesine güzel haber geldi. Kurtlar Vadisi Kaos'un yayın tarihi ve kanalı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Fragmanı heyecanla beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu kadar nerede yayınlanacağı da merak ediliyordu. Peki Kurtlar Vadisi Kaos FRAGMANI yayınlandı mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, nerede yayınlanacak? Konusu ne, oyuncuları kimler?

    KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?

    Necati Şaşmaz geçtiğimiz günlerde konuk olarak katıldığı İbo Show'da yaptığı açıklamayla dizinin televizyonda değil, dijital platformda yayınlanacağını duyurdu.

    Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre ise, yeni bölümlerinin Disney Plus'ta Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle yayınlanacağı belirtildi.

    FRAGMAN YAYINLANDI MI?

    Şubat ayında başlaması beklenen Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın günü ve oyuncu kadrosu henüz netleşmediğinden fragman da yayınlanmadı.

        ''NASİPSE OLACAK''

        Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." dedi.

        ''OCAK'TA BAŞLIYORUZ''

        Kurtlar Vadisi çalışmaları için ocak ayını işaret eden Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." dedi.
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        Haberler Televizyon 2023 Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos FRAGMANI yayınlandı mı? KONUSU VE OYUNCULARI...
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