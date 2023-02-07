SICAK KAFA DİZİSİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

Sıcak Kafa dizisinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Osman Sonant, Hazal Subaşı, Gonca Vuslateri ve Şevket Çoruh yer alıyor. Konusu ise şöyle:

İletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada, hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş acımasız bir kurumun hedefi hâline gelir.

Herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.