Kuruluş Osman dizisi, 115. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Seda Yıldız'ın.yer aldığı yapım için araştırmalar başladı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin.yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi.
KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM ÖZETİ
Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir?