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    • Televizyon
    • 04.02.2023 10:48
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    • 04.02.2023 10:52
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    Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle canlı full HD kesintisiz tek parça! KIZILCIK ŞERBETİ 15. BÖLÜM İZLE SHOW TV!

    Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dizi Kızılcık Şerbeti 15. bölümüyle 3 Şubat saat 20:00'da Show TV'de ekrana geldi. İşte canlı izleme seçenekleri.

    takvim.com.tr
    KIZILCIK ŞERBETİ 15. BÖLÜM İZLE SHOW TV!

    Kızılcık Şerbeti Cuma günleri yeni bölümleriye yayınlanmaya devam ediyor. Fragmanı izleyenler yeni bölümü kaçırmamak için hemen araştırmalara koyuldu. Bu akşamki bölümde yer yerinden oynayacak. Ömer ailesine Kıvılcım ile ilişkileri olduğunu itiraf ediyor. İşte KIZILCIK ŞERBETİ 15. BÖLÜM CANLI İZLE SHOW TV! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle canlı full HD kesintisiz tek parça!

    KIZILCIK ŞERBETİ 15. BÖLÜM İZLE SHOW TV!

    Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerini izlemek için aşağıdaki linki kopyalayarak internet arama motoruna yapıştırabilirsiniz.

    https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/kizilcik-serbeti-sezon-1-bolum-15-izle/109637

    KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Leman'ın yanılgısı kısa bir sürede ortaya çıksa da bu durum Abdullah ve Alev yakınlaşmasına set vuracaktır. Pembe ise ısrarla bu yanlış anlaşılmanın gerçek olabileceğini öne sürer, ancak Kıvılcım ve Sönmez tarafından ciddi bir şekilde uyarıldığında geri adım atmak zorunda kalır. Umut'un annesinin Nursema'yı gördüğünde verdiği tepki, zaten kırılgan olan Nursema ve Umut birlikteliğine bir düğüm daha atılmasına neden olacaktır.

        Fatih'in Doğa'yı eve döndürme çabaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu konuda Kıvılcım ile de konuşacak, ancak Kıvılcım olaya dahil olmayacağını açıkça belirtecektir. Metehan'ın annesinin büyük bir sinir krizi geçirerek hastaneye yatışı acı olsa da, uzun yıllardır sonuçlanmayan boşanma davasının nihayet bitmesi Ömer için mucize gibidir.

        Bu mutlu haberi ilk paylaşacağı kişi tabii ki Kıvılcım olacaktır. Nursema ve Umut birlikteliğini kanıtlamaya baş koyan Nilay sonunda emeline kavuşacaktır. Çocuklarının akıbetini konuşmak üzere buluşan Abdullah, Pembe ve Kıvılcım ise geceyi çok daha büyük bir sürpriz ile kapatacaktır.

        KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM KONUSU

        Ömer'in büyük sırrını öğrenen Kıvılcım çok şaşırır, Ömer için üzülmüştür ancak yine de kağıt üstünde de olsa evli bir adamla birlikte olamayacağını söyler. Nilay ve Mustafa'nın, Kıvılcım'ların evinde kalacağı haberi Ünal ailesinde büyük üzüntü ve şaşkınlık yaratır.

        Pembe'nin bu işi çözmek için yaptığı girişimler olumlu sonuç vermeyince Abdullah devreye girecektir. Doğa ve Fatih'in arasındaki gerginlik devam etmektedir. Fatih bir türlü karısını eve dönmeye ikna edemez ancak Doğa'nın bir emrivakiyle şirkette arkadaşlarıyla çalışmak zorunda kalması ikiliyi bir araya getirecek, soğuk rüzgarlar yavaş yavaş azalacaktır.

            Nursema ve Umut ilişkisi rayına oturmuştur. Umut'un hastalanması ve Nursema'nın ona bakması nedeniyle daha da yakın bir hale dönüşecektir. Kayhan tarafından terk edilen Ecem, intikam almak amacıyla Pembe'ye gidip gerçek halini gösterecek, Pembe bu oyuna dahil olduğunu düşündüğü Kıvılcım ve Doğa'dan hesap soracaktır.

            Leman'ın yanlış bir anlaşılma sonucu Alev ile Ömer arasında bir ilişki olduğuna inanması ve bunu hemen Pembe ve Abdullah'la paylaşması tüm dengeleri bir kez daha değiştirecektir.
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            Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle canlı full HD kesintisiz tek parça! KIZILCIK ŞERBETİ 15. BÖLÜM İZLE SHOW TV!
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