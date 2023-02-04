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    • Televizyon
    • 04.02.2023 12:02
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    • 04.02.2023 12:02
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    Gecenin Ucunda İZLE - Gecenin Ucunda 17. bölüm TEK PARÇA, FULL HD, kesintisiz izle!

    Gecenin Ucunda, ekranların en sevilen dizileri arasında yerini almayı başardı. 31 Ocak Salı günü ekranlara gelen dizinin yeni yayınlanan bölümü için araştırmalar hızlandı. Star TV Gecenin Ucunda son bölümü merak ediliyor. İşte Gecenin Ucunda 17. bölüm...

    takvim.com.tr
    Gecenin Ucunda İZLE || Gecenin Ucunda 17. bölüm TEK PARÇA, FULL HD, kesintisiz izle!

    Gecenin Ucunda, ekranların en sevilen dizileri arasında yerini almayı başardı. 31 Ocak Salı günü ekranlara gelen dizinin yeni yayınlanan bölümü için araştırmalar hızlandı. Star TV Gecenin Ucunda son bölümü merak ediliyor. İşte Gecenin Ucunda 17. bölüm...

    GECENİN UCUNDA 17. BÖLÜM KONUSU

    Macide, Kazım'ın baskılarına daha fazla dayanamamış ve sonunda boşanmaya karar vermiştir. Ancak Macide'nin bu resti Kazım'ı hem çok üzmüş hem de çok zor bir duruma düşürmüştür.

    GECENİN UCUNDA 17. BÖLÜM TEK PARÇA, FULL HD, KESİNTİSİZ İZLE!

    https://www.startv.com.tr/dizi/gecenin-ucunda/bolumler/17-bolum

    Ahmet'in yanında Serra'yla ortaya çıkışı da her şeyin üstüne tuz biber olmuş, Kazım'ın hayatı iyice arapsaçına dönmüştür.

    Çözülmeyi bekleyen bunca sorunun arasında Kazım, Macide'yi kararından döndürmeyi başarsa da artık karşısında bambaşka bir Macide görecektir.

        Macide artık Kazım'ın onu istediği yere savurmasına izin vermeyecek, kendi istediklerini bir bir hayata geçirmeye başlayacaktır.

        GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

        TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.
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        Haberler Televizyon Gecenin Ucunda İZLE - Gecenin Ucunda 17. bölüm TEK PARÇA, FULL HD, kesintisiz izle!
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