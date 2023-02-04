Ben Bu Cihana Sığmazam 19. bölüm TEK PARÇA, kesintisiz, FULL HD ATV, Youtube izle... Ben Bu Cihana Sığmazam İZLE

Leyla, Cezayir'in tablosunu alarak yaptığı jeste karşılık Cezayir'e özel bir yemek hazırlar. Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir. Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır. Jean Luc, Fransa'dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir'in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder.

Pakt'ın tehdidi Cezayir'de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir'in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek? Leyla, Süheyla ile ilgili şüphelerinde haklı çıkacak mı? Jean Luc'un sürpriz misafiri kim ve Cezayir karşısında neden tedirgin olacak?