1 Şubat 2023 Çöp Adam 10. bölüm tek parça FULL HD, 4K izle! Star TV, Youtube... ÇÖP ADAM İZLE

ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM ÖZETİ

Berrin'in tuzağına düşen Peri, Tamer'in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle büyük hayal kırklığı yaşar ama bu kez kendini kontrol etmeyi başarır. Tamer boşanmak istemeyen Berrin'i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay yaşanmaktadır.