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    • 04.02.2023 07:01
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    • 04.02.2023 07:01
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    1 Şubat 2023 Çöp Adam 10. bölüm tek parça FULL HD, 4K izle! Star TV, Youtube... ÇÖP ADAM İZLE

    Çöp Adam'ın 10. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor.İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Çöp Adam 10.bölüm izle

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam 10. bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu,Sedef Avcı gibi oyuncuların yer aldığı yapım hakkında araştırmalar hızlandı.

    ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM İZLE

    Diziyi Star TV internet adresinden izleyebilirsiniz.

    https://www.startv.com.tr/dizi/cop-adam

    ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM ÖZETİ

    Berrin'in tuzağına düşen Peri, Tamer'in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle büyük hayal kırklığı yaşar ama bu kez kendini kontrol etmeyi başarır. Tamer boşanmak istemeyen Berrin'i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay yaşanmaktadır.

        Dilber'in doğru söylediğine inanan Meryem onu yalıya getirerek büyük bir bombanın pimini çekmiş olur.Büyük yüzleşme gerçekleri su yüzüne çıkarır.

        Berrin'in aile krizinin yönetiminde başrolü üstlenmesiyle kendini iyice dışlanmış hisseden Peri'nin kendi köşesine çekilmeye hiç niyeti yoktur.

        Peri'nin yeni planı, aile problemlerini çözmeye çalışan Tamer'i çileden çıkarınca, bütün aile derinden sarsılır.

        ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

        Engin Altan Düzyatan
        Elçin Sangu
        Sedef Avcı
        Füsun Demirel
        Salih Kalyon
        Elçin Afacan
        Ali Yoğurtçuoğlu
        Hülya Şen
        Cankat Aydos
        Büşra Çam
        Şeyda Terzioğlu
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        Haberler Televizyon 1 Şubat 2023 Çöp Adam 10. bölüm tek parça FULL HD, 4K izle! Star TV, Youtube... ÇÖP ADAM İZLE
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