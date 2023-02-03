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    • Televizyon
    • 03.02.2023 18:42
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    • 03.02.2023 18:49
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    KURULUŞ OSMAN 116. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ''Ortalık ölüm kokuyor'' ATV Kuruluş Osman 115. son bölüm tek parça kesintisiz izle!

    ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman her Çarşamba reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başrollerini Burak Özçivit ve Özge Törer'in paylaştığı dizinin 116. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana ''Bir bedel ödenecekse bu altınla değil kanla olmalı'' sözleri damga vururken seyircilerden ''Ortalık ölüm kokuyor'' yorumu geldi. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

    KURULUŞ OSMAN 116. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

    Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı dizi Kuruluş Osman 116. bölümüyle 8 Şubat Çarşamba günü ATV'de yayınlanacak. Yeni bölüm merakla beklenirken fragman geldi.

    KURULUŞ OSMAN 116. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

    Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisinin son bölümünü izlemek için de aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE ATV

    KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM ÖZETİ

    Osman Bey, Nayman tehlikesine karşı ne yapacak?

    Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir?

    Osman Bey, Nayman tehlikesine karşı ne yapacak?

        Osman Bey, ordudan men edildi!

        İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur. Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur. Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır. Fakat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Osman Bey'in birlikten men edilmesine neden olan mesele nedir? Osman Bey'siz kurulan ordu Nayman'a karşı etkili olabilecek midir?

        Nayman'ın gözünde komutan Osman Bey!

        Nayman, Uçlara gelmiştir. Nayman'ın, İsmihan Sultana'a karşı tavrı herkesi şaşkına çevirir çünkü Nayman komutan olarak Osman Bey'i görmektedir. Nayman, Osman Bey'in nerede olduğunu sorgular. İsmihan Sultan ne cevap verecektir?

        Osman Bey pes etmiyor!

        Osman Bey her şeye rağmen kendi oyununu kurmaktadır. Turgut Bey'i ve Alplerini etrafına toplar. Hedefinde Nayman vardır. Osman Bey, Nayman'ın nökerlerini nasıl biçecektir?

        Orhan Bey için şifa aranıyor

        Orhan Bey'in durumu Kayı Obası'nda herkesi üzmektedir. Orhan Bey için şifa aranmaktadır. Bu esnada obaya gelen Bengi Hatun, "Orhan Bey yürüyemediğine göre post Alaeddin Bey'in hakkıdır" der. Bengi Hatun; Bala Hatun ve Malhun Hatun'un içine kurt düşürebilecek midir?

        Frigg, Bala Hatun'un elinde

        Frigg, Bala Hatun'un eline geçmiştir. Frigg'in akıbeti nasıl olacaktır?
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        Haberler Televizyon KURULUŞ OSMAN 116. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ''Ortalık ölüm kokuyor'' ATV Kuruluş Osman 115. son bölüm tek parça kesintisiz izle!
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