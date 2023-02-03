KURULUŞ OSMAN 116. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! ''Ortalık ölüm kokuyor'' ATV Kuruluş Osman 115. son bölüm tek parça kesintisiz izle!

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı dizi Kuruluş Osman 116. bölümüyle 8 Şubat Çarşamba günü ATV'de yayınlanacak. Yeni bölüm merakla beklenirken fragman geldi.
KURULUŞ OSMAN 116. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisinin son bölümünü izlemek için de aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE ATV
KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM ÖZETİ
Osman Bey, Nayman tehlikesine karşı ne yapacak?
Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir?