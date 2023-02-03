KIZILCIK ŞERBETİ 15. BÖLÜM CANLI İZLE SHOW TV! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle canlı full HD kesintisiz tek parça!

Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dizi Kızılcık Şerbeti 15. bölümüyle 3 Şubat saat 20:00'da Show TV'de ekrana gelecek. İşte canlı izleme seçenekleri...
KIZILCIK ŞERBETİ 15. BÖLÜM CANLI İZLE SHOW TV!
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerini canlı izlemek için aşağıdaki linki kopyalayarak internet arama motoruna yapıştırabilirsiniz.
https://www.showtv.com.tr/canli-yayin
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Leman'ın yanılgısı kısa bir sürede ortaya çıksa da bu durum Abdullah ve Alev yakınlaşmasına set vuracaktır. Pembe ise ısrarla bu yanlış anlaşılmanın gerçek olabileceğini öne sürer, ancak Kıvılcım ve Sönmez tarafından ciddi bir şekilde uyarıldığında geri adım atmak zorunda kalır. Umut'un annesinin Nursema'yı gördüğünde verdiği tepki, zaten kırılgan olan Nursema ve Umut birlikteliğine bir düğüm daha atılmasına neden olacaktır.