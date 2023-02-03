Gecenin Ucunda, ekranların en sevilen dizileri arasında yerini almayı başardı. 31 Ocak Salı günü ekranlara gelen dizinin yeni yayınlanan bölümü için araştırmalar hızlandı. Star TV Gecenin Ucunda son bölümü merak ediliyor. İşte Gecenin Ucunda 17. bölüm...
GECENİN UCUNDA 17. BÖLÜM KONUSU
Macide, Kazım'ın baskılarına daha fazla dayanamamış ve sonunda boşanmaya karar vermiştir. Ancak Macide'nin bu resti Kazım'ı hem çok üzmüş hem de çok zor bir duruma düşürmüştür.
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Ahmet'in yanında Serra'yla ortaya çıkışı da her şeyin üstüne tuz biber olmuş, Kazım'ın hayatı iyice arapsaçına dönmüştür.
Çözülmeyi bekleyen bunca sorunun arasında Kazım, Macide'yi kararından döndürmeyi başarsa da artık karşısında bambaşka bir Macide görecektir.