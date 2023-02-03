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    • 03.02.2023 19:32
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    • 03.02.2023 19:34
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    ATEŞ KUŞLARI 4. BÖLÜM CANLI İZLE ATV! 3 Şubat Ateş Kuşları yeni bölüm izle kesintisiz canlı HD tek parça!

    ATV'nin taze dizisi Ateş Kuşları bu akşam 4. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Son bölümde heyecanın arşa çıktığı dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte ATV- Youtube Ateş Kuşları 4. bölüm izleme ekranı! 3 Şubat Ateş Kuşları yeni bölüm, son bölüm, izle kesintisiz canlı HD tek parça!

    ATEŞ KUŞLARI 4. BÖLÜM CANLI İZLE ATV!

    Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki dizi Ateş Kuşları her Cuma yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor.

    ATEŞ KUŞLARI 4. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN ATV!

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    ATEŞ KUŞLARI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    GÜLAYŞE, ÇATAL'IN İNİNE GİRİYOR

    Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar.

    ZIPKIN VE MERCAN GERÇEKLERİN PEŞİNDE!

    Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır. Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?

    ATEŞ KUŞLARI'NIN BÜYÜK SINAVI

    Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır. Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir.

        KÖKSÜZLER YAKAYI ELE Mİ VERECEK?

        Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler. Köksüzler Gülayşe'yi korumayı bu kez nasıl başaracak?

        ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

        Ateş Kuşları sokağa geri dönüyor!

        Yuvaları kül olan Ateş Kuşları, evsiz barksız kalır ve başladıkları noktaya yani sokaklara geri dönerler. Ali bu sefer de ailesini sokaklardan kurtarabilecek midir? Geçmişte ise Köksüzler, İstanbul'un tepesine kurdukları ilk yuvalarında aile olmaya ve hayatta kalmaya çalışırlar.

        Mercan, Eyüboğlu Köşkü'ne giriyor

        Zıpkın, Gülayşe'nin bu çektiklerine dayanamaz ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için Mercan'ı Eyüboğlu köşküne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu bulur. Bu yol onları amaçlarına ulaştırabilecek midir?

        Barbaros, Gülayşe'nin peşinde

        Diğer yandan Gülayşe çöpte bulunduktan sonraki ilk yuvası olan sokağa tekrar dönmenin şaşkınlığını yaşamakta ve Barbaros'tan sonsuza kadar ayrıldığını sanmaktadır. Oysa Barbaros, Gülayşe'yi babasına götürebilmek için peşlerine düşmüştür. Gülayşe farkında olmasa da Barbaros her an onu izlemektedir.

        ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ!

        İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)
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        Haberler Televizyon ATEŞ KUŞLARI 4. BÖLÜM CANLI İZLE ATV! 3 Şubat Ateş Kuşları yeni bölüm izle kesintisiz canlı HD tek parça!
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