ATEŞ KUŞLARI 4. BÖLÜM CANLI İZLE ATV! 3 Şubat Ateş Kuşları yeni bölüm izle kesintisiz canlı HD tek parça!

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki dizi Ateş Kuşları her Cuma yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor.
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ATEŞ KUŞLARI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
GÜLAYŞE, ÇATAL'IN İNİNE GİRİYOR
Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar.
ZIPKIN VE MERCAN GERÇEKLERİN PEŞİNDE!
Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır. Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?
ATEŞ KUŞLARI'NIN BÜYÜK SINAVI
Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır. Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir.