Alsancak 3. yeni bölüm, tek parça, FULL HD, TRT1, Youtube izle.... Alsancak 3. bölüm izle

Al Sancak 3. bölümüyle ekrana gelecek. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor.
AL SANCAK 3. BÖLÜM KONUSU
Ali Yüzbaşı ve Nadia bomba imha uzmanı Başçavuş Mustafa'nın desteğiyle kimyasal bombanın patlama tehlikesini bertaraf etmeyi başarmıştır. Ancak yine de Yüzbaşı Ali bu başarıdan Nadia'ya paye vermeye niyetli değildir.
Alsancak 3. bölüm izleme linki: https://www.trtizle.com/diziler/al-sancak
Öte yandan füze tehlikesi ise halen devam etmektedir ve bu büyük tehdidi ortadan kaldırmak için alınması gereken önemli kararlar, tamamlanması gereken riskli görevler vardır. Süleyman ve Bahar'ın sevdası sınanıyor Bir önceki operasyonda bacağını kaybeden Süleyman'la nişanlısı Bahar'ın ilişkisi de büyük bir sınava tabi olacaktır.