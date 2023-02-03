Aldatmak 19. bölüm TEK PARÇA, FULL HD izle! ATV, Youtube... Aldatmak ATV İZLE

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 19. bölümüyle seyircileri yine ekran başına kilitleyecek. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 19. bölümü 2 Şubat Perşembe günü Atv'de ekranlara geldi.
Aldatmak ATV izle!
ALDATMAK 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Tarık radikal hamlesiyle Güzide ve çocuklarının beş parasız ortada kalmalarına sebep olur. Bu çaresiz ortamda, Güzideler'in yardımına Behram koşar. Güzide böylelikle Tarık'ın onun kuyusunu kazmaya uzun zaman önce başladığını fark eder. Tarık'ın geçmişinden gelen misafir Yeşim'den önce Tarık'ın kendisiyle birlikte olduğunu iddia eder.