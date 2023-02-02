Al Sancak 3. bölüm CANLI İZLE | Alsancak 3. yeni bölüm, tek parça, FULL HD, TRT1, Youtube CANLI YAYIN izle....

TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 3. bölümüyle ekranlara geliyor.
AL SANCAK 3. BÖLÜM KONUSU
Ali Yüzbaşı ve Nadia bomba imha uzmanı Başçavuş Mustafa'nın desteğiyle kimyasal bombanın patlama tehlikesini bertaraf etmeyi başarmıştır. Ancak yine de Yüzbaşı Ali bu başarıdan Nadia'ya paye vermeye niyetli değildir.
Öte yandan füze tehlikesi ise halen devam etmektedir ve bu büyük tehdidi ortadan kaldırmak için alınması gereken önemli kararlar, tamamlanması gereken riskli görevler vardır. Süleyman ve Bahar'ın sevdası sınanıyor Bir önceki operasyonda bacağını kaybeden Süleyman'la nişanlısı Bahar'ın ilişkisi de büyük bir sınava tabi olacaktır.