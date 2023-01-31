Gecenin Ucunda İZLE || Gecenin Ucunda 17. bölüm TEK PARÇA, FULL HD, kesintisiz izle!

GECENİN UCUNDA 17. BÖLÜM KONUSU

Macide, Kazım'ın baskılarına daha fazla dayanamamış ve sonunda boşanmaya karar vermiştir. Ancak Macide'nin bu resti Kazım'ı hem çok üzmüş hem de çok zor bir duruma düşürmüştür.