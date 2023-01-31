Gecenin Ucunda CANLI İZLE || Gecenin Ucunda 17. bölüm TEK PARÇA, FULL HD, kesintisiz canlı yayın! Star TV, Youtube...

Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 17. bölümüyle ekranlara geliyor.
GECENİN UCUNDA 17. BÖLÜM KONUSU
Macide, Kazım'ın baskılarına daha fazla dayanamamış ve sonunda boşanmaya karar vermiştir. Ancak Macide'nin bu resti Kazım'ı hem çok üzmüş hem de çok zor bir duruma düşürmüştür.
Ahmet'in yanında Serra'yla ortaya çıkışı da her şeyin üstüne tuz biber olmuş, Kazım'ın hayatı iyice arapsaçına dönmüştür.
Çözülmeyi bekleyen bunca sorunun arasında Kazım, Macide'yi kararından döndürmeyi başarsa da artık karşısında bambaşka bir Macide görecektir.