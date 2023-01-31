17 yıllık dizi Arka Sokaklar'ın defteri kapandı! Finalsiz vedası dumura uğrattı: ''Şak diye bitti'' İşte oyuncuların yeni dizileri...

Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı dizi Arka Sokaklar hakkında gelişmeler gündeme bomba gibi düştü. Haftalardır yayınlanmayan dizide deprem etkisi yaratacak ayrılıklar yaşanırken, yapılan açıklamalar da sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?
Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan güzel bir haber beklenirken final iddiaları ortalığı karıştırdı. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi hakkında Zafer Ergin şu açıklamalarda bulundu:
"Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."
YENİ BÖLÜMLERİ YAYINLANACAK MI?
"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor" diyen Zafer Ergin "Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." dedi.
Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.
Ancak henüz dizinin kesin olarak final yapıp yapmadığına dair net bir açıklama bulunmuyor.