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    • Televizyon
    • 30.01.2023 08:06
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    • 30.01.2023 08:06
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    Yalı Çapkını kimin hayatını anlatıyor? Yalı Çapkını gerçek hikayesi ne, sonu nasıl bitecek? Yalı Çapkını FİNAL Mİ yapacak?

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu "Yalı Çapkını" yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin sıkı takipçileri hikayenin gerçekte kimlerin hayatını anlattığını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını FİNAL Mİ yapacak? Yalı Çapkını gerçek hikayesi ne, sonu nasıl bitecek? Yalı Çapkını kimin hayatını anlatıyor? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Yalı Çapkını kimin hayatını anlatıyor? Yalı Çapkını FİNAL Mİ yapacak?

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu "Yalı Çapkını" yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin sıkı takipçileri hikayenin gerçekte kimlerin hayatını anlattığını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını FİNAL Mİ yapacak? Yalı Çapkını gerçek hikayesi ne, sonu nasıl bitecek? Yalı Çapkını kimin hayatını anlatıyor? İşte detaylar!

    YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPACAK?

    Yalı Çapkını altı hafta önce Star TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk gün itibariyle büyük bir beğeniyle takip edilmeye başlandı. Dizinin konusu, oyuncuları ve gerçek hikayeden esinlenerek ekrana gelmesi onu daha da dikkat çekici hale getirmişti.

    YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYE Mİ?

    Yalı Çapkını dizisi gerçek bir olaydan esinlenerek dizi haline getirilmiş fakat dizi bir kitaptan değil, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışanının hikayesinden uyarlanıyor. Etik kurallar sebebiyle hikayenin asıl kahramanları hakkında bilgi verilmiyor.

        YALI ÇAPKINI SEYRAN GERÇEKTE KİM?

        Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran karakterinin gerçek hayatta kim olduğu bilinmiyor. Etik kurallar gereği hikayenin gerçek sahipleri hakkında bilgi verilmiyor.

        OYUNCU KADROSU

        Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

        Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını kimin hayatını anlatıyor? Yalı Çapkını gerçek hikayesi ne, sonu nasıl bitecek? Yalı Çapkını FİNAL Mİ yapacak?
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