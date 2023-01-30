KARDEŞLERİM 78. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Kadir'in ölümünden sonra bir ilk! Kardeşler parçalandı! Ömer, tüm gerçekleri öğrenecek mi?

Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran'ın paylaştığı Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Yiğit Koçak, Fadik Sevin Atasoy, Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Kaan Çakır gibi isimler de yer alıyor. NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dizi her bölümüyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Son bölümde heyecan arşa çıktı.
Ömer ile Asiye'nin arası açıldı. Asiye ve Ömer arasında ciddi bir küslük yaşanırken Şengül ve Ayla'nın okulda yapılan toplantıda karşı karşıya gelmesi, sürpriz bir yakınlaşmayı beraberinde getirdi.
Süsen'in Sarp'la zaman geçirmeye başlaması, Ömer başta olmak üzere herkesi şaşırttı. Orhan geçinebilmek için, çaresizce yeni bir iş aramaya başladı.
Tolga, zorla evlendirilmek isteyen Zehra'ya yardım etmek için çabalarken, Şengül ayağına gelen iş fırsatıyla büyük beklentiler içerisine girdi.
Peki 78. bölümde neler yaşanacak? Kardeşlerim 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?