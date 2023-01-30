KARDEŞLERİM 78. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Kadir'in ölümünden sonra bir ilk! Kardeşler parçalandı! Ömer, tüm gerçekleri öğrenecek mi?

Ömer ile Asiye'nin arası açıldı. Asiye ve Ömer arasında ciddi bir küslük yaşanırken Şengül ve Ayla'nın okulda yapılan toplantıda karşı karşıya gelmesi, sürpriz bir yakınlaşmayı beraberinde getirdi.

Süsen'in Sarp'la zaman geçirmeye başlaması, Ömer başta olmak üzere herkesi şaşırttı. Orhan geçinebilmek için, çaresizce yeni bir iş aramaya başladı.